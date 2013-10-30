Центр Львова на три дня отключили от водоснабжения

В центре Львова три дня, с сегодняшнего дня и до пятницы, не будет воды в связи с подсоединением новопостроенных водопроводов.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

В сообщении отмечается, что сегодня, 30 октября, с 8 часов полностью прекращено водоснабжение Галицкого района города и частично Шевченковского района, ограниченного улицами Сорочинская – Джерельная – Клепаревская – Пстрака – Шевченко – Леонтовича – Шолом Алейхема – Госпитальная – Данилишина. В Галицком районе Львова не будет водоснабжения также в четверг, 31 октября, и в пятницу, 1 ноября.

На время отключения водоснабжения в центре города будут работать 6 водовозок, расположенные по адресам: ул. Огиенко, 5 (возле клинической больницы Львовской железной дороги), ул. Рапопорта, 8 (территория роддома), ул. Кирилла и Мефодия, 22 (инфекционная больница), пл. Рынок, 1, пр. Шевченко, 7 (возле Макдональдса) и на ул. Л. Украинки, 1.

В сообщении сказано, что 6 машин-цистерн будут заправляться водой на территории Львовводоканала из гидранта, и качество питьевой воды будет контролировать химико-бактериологическая лаборатория. Три водовозки, расположенные возле больниц, будут работать круглосуточно. Другие три будут работать до 22.00.