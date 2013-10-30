Долги украинцев за коммунальные услуги в сентябре снизились до 10,9 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2013 года по сравнению с августом снизилась на 0,4% - до 10,899 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,6 месяца.

В январе-сентябре 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 28,7 млрд грн, что составило 105,6% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Кировоградской, Сумской и Львовской областях (110,3-115,9%), а самый низкий – в Волынской области и Киеве - 101,5% и 101,6% соответственно.

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По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9,4% - до 268,4 грн.

Также сообщается, что за 9 месяцев 2013 года с населением было заключено 55,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 179,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2013 года по сравнению с июлем снизилась на 2,3% - до 10,947 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.