Украина улучшила на 61 пункт показатели по регистрации недвижимости в Doing Вusiness

По показателю «регистрация прав собственности» Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing business-2014 на 61 пункт (с 158-го до 97-го места) благодаря введению новой системы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«По моему мнению, это признание того, что усилия сотрудников регистрационной службы не прошли напрасно. Мы сегодня смогли доказать, что приняли вызов и провели одну из лучших реформ, а создание регистрационной службы оправдало себя», - цитирует Ворону пресс-служба Укргосреестра.

Он также отметил, что Укргосреестр планирует сосредоточиться на усовершенствовании нормативной базы и переходить к реализации проектов с использованием новых технологий.

«Мы должны в ближайшее время перейти к современным технологиям, которые предусматривают работу с электронными базами данных архивных документов и совершенствование механизма ведения реестров», - сказал глава Укргосреестра.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место.

Украина также получила наивысшую оценку - «8 из 10» - по показателю проведенных в стране реформ, направленных на улучшение деловой активности и упрощение ведения хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

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Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.