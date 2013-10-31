В Украине с 1 ноября заработает новый порядок оценки недвижимости

В Украине с 1 ноября заработает новый порядк оценки недвижимости.

Новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости призвана прекратить злоупотребления на рынке и дать возможность получить дополнительные средства на социальные программы.

Оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года. Но затем срок его введения был перенесен на 1 ноября.

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