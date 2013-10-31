Застройщики будут отказываться от несертифицированных ремонтных бригад – эксперт

Строительные компании, которые берут на постпродажное обслуживание возведенное ими жилье, будут постепенно отказываться от привлечения несертифицированных ремонтных бригад к проведению работ в новостройках.

Как сообщила УНИАН пресс-служба девелопера BGM (Ирпень, Киевская область), такое мнение высказал руководитель компании Игорь Вишняков.

«Отбор ремонтных бригад делается для того, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности людей, которые могут повредить финишную отделку или элементы конструкции квартир соседей. Если же в комплексе будут работать отобранные специальным образом ремонтные бригады, мы будем знать их график (то есть они не смогут, прервав ремонт у одного хозяина, начинать у другого), будем уверены, что они понимают конструктивные особенности зданий», - цитирует Вишнякова пресс-служба BGM.

По его словам, уже сегодня ряд крупных девелоперов жилой недвижимости для минимизации рисков либо определяют конкретный перечень ремонтных компаний, которые имеют право проводить работы после строителей в квартире, либо утверждают список критериев, которым должны соответствовать такие компании. Особенно это касается недавно сданных в эксплуатацию домов, застройщики которых начали отдавать ключи инвесторам для начала проведения ремонтов.

По мнению Вишнякова, такой подход уже оправдал себя во многих комплексах столицы.

«Некоторые компании даже используют принцип обязательного страхования ответственности таких бригад перед третьими лицами, без которого на объект они не допускаются. Цель застройщика, который берет здание на обслуживание после введения его в эксплуатацию – поддерживать исправное функционирование всех инженерных систем, фасада, внутренних конструкций здания. Если мы начнем пускать в дома непроверенных людей, то вынуждены будем за свой счет покрывать убытки, которые они нанесут другим жителям дома», - отметил руководитель BGM.

Также он добавил, что действенным может быть и механизм создания в структуре самой строительной компании «ремонтного» подразделения, которое могло бы предоставлять не только ремонтные услуги, но и услуги дизайна, подбора материалов и т. д.

«Однако такое подразделение нельзя делать монопольным поставщиком услуг. Застройщик должен на равных конкурировать и с внешними потенциальными подрядчиками», считает Вишняков.

По его мнению, это упредит завышение цен и снижение качества ремонтных работ.

Справка УНИАН. Девелоперская компания «БилдГрупМенеджмент» (BGM ) создана в 2007 году. На сегодняшний день инвестиционный портфель компании состоит из 37-ми жилых домов и трех комплексов, которые находятся на этапе строительства.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «БилдГрупМенеджмент» увеличила чистую прибыль в 4,9 раза – до 596 тыс. грн.

Чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года вырос почти в 2 раза – до 26,42 млн грн.

По итогам 2012 года «БилдГрупМенеджмент» нарастил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 58% - до 155 тыс. грн.