Новые правила оценки имущества вступили в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством.

Следует отметить, что до 1 февраля 2014 года будет действовать специальный переходной период, в ходе которого в силе будет оценка, проведенная также оценщиками, не получившими соответствующего образования.

По мнению инициаторов введения новых правил оценки, они должны прекратить злоупотребления на рынке и позволят привлечь дополнительные средства на социальные программы.

Противники нововведения, среди которых в основном участники рынка оценки, уверяют, что со вступлением в силу новых правил на рынке недвижимости может возникнуть коллапс, связанный с дефицитом оценщиков и существенным ростом цен на их услуги.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Однако Кабмин принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки – до 1 ноября 2013 года.

Как поясняла министр юстиции Елена Лукаш, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.

В средине октября председатель совета «Украинского общества оценщиков» Алексей Амфитеатров выразил надежду, что правительство откажется от введения новых правил оценки вообще или снова перенесет сроки вступления их в силу. По его мнению, количество сертифицированных оценщиков недостаточно для должного обслуживания рынка.

Впрочем, по данным председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александра Рябченко, в Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности по состоянию на 30 октября включено 1540 оценщиков, получивших право на оценку для целей налогообложения.

Председатель ФГИУ также отметил, что учебные заведения, выбранные для проведения подготовки оценщиков, смогут подготавливать ежемесячно около 1200 специалистов.