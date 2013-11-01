В Китае продолжает дорожать недвижимость

Цены на новые дома в 100 крупнейших городах Китая в октябре выросли на 10,69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Вести.ru.

В сентябре рост показателя составил 9,48%. Таким образом, рост стоимости новой жилой недвижимости продолжается уже четвертый месяц подряд.

Повышение цен вряд ли вызовет немедленное вмешательство правительства. Совсем недавно глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении призвал к увеличению предложения на рынке жилья, но во время долгой речи ни разу не упомянул про стоимость.

Из этого можно сделать вывод, что регулирования цен на рынке маловероятно.

Эксперты считают, что ускорение роста цен происходит неравномерно. Оно, скорее, сосредоточено в крупных городах, где наблюдается дефицит предложения. Впрочем, в последнее время застройщики купили немало земли, обычно цикл стройки длиться примерно 9 месяцев.

По последним данным количество городов, демонстрирующее рост цен на недвижимость сократилось. В октябре 75 городов зафиксировали удорожание квадратного метра, в сентябре таких было 79. Быстрее всего дорожают дома в Чангшу (3,92%) и Пекине (2,56%). В Шанхае рост составил 2,35%.