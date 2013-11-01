Квартиры в 5 крупнейших городах Украины в октябре подешевели на 0,2-0,5%

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Одессы, Львова, Днепропетровска и Харькова с 2 октября по 1 ноября 2013 года снизилась на 0,25-0,54% и составила 1101-1522 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

Больше всего за месяц подешевели квартиры в Харькове – на 0,54% до 1 101 долл./кв. м. При этом самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 929 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 370 долл./кв. м.

Цены на жилые апартаменты в Днепропетровске и Львове снизились на 0,49% и 0,47% до 1 210 долл./кв. м и 1 468 долл./кв. м соответственно. При этом в Днепропетровске самым дешевым был Ленинский район со средней стоимостью квартир 954 долл./кв. м, самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 450 долл./кв. м. А во Львове самые дешевые квартиры продавались в Сиховском районе – 1 188 долл./кв. м, самые дорогие – в Галицком районе - 1 793 долл./кв. м.

Стоимость квартир в Одессе за месяц снизилась на 0,33% до 1 522 долл./кв. м. Самым дешевым в городе оставался район Черемушки со средним показателем 1 243долл./кв. м, а самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 737 долл./кв. м.

Меньше всего в октябре подешевело жилье в Донецке – на 0,25% до 1 194 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался Петровский район со средним показателем 839 долл./кв. м, а самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя стоимость продажи составила 1 437 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Одессы, Львова, Харькова, Днепропетровска и Донецка в сентябре 2013 года снизилась на 0,2-0,58% и составила 1107-1527 долл./кв. м.

Стоимость продажи квартир на «вторичке» Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в І полугодии выросла на 2,11-3,16% и составила в среднем 1122-1 550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.