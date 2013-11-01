Эксперты: новые правила не привели к подорожанию услуг оценщиков имущества

Вступление в силу нового порядка оценки имущества для целей налогообложения (с 1 ноября) не привело к возникновению дефицита оценщиков на рынке или подорожанию их услуг.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель исполнительного совета Ассоциации оценщиков Украины Константин Черныш.

«Сейчас в Фонде госимущества зарегистрированы, по-моему, 361 компания, которые представлены во всех регионах Украины… По сути, рынок готов, и с 1 ноября, как прогнозировали наши оппоненты, коллапс не наступил. У некоторых было увеличение заказов до 1 ноября из-за боязни людей, что может что-то произойти. Но, как видим, ничего не произошло», - сказал Черныш.

«Плюс очень много информации неправдивой о том, что стоимость услуг (оценщиков – УНИАН) резко возрастет с 1 ноября… Но, по моим данным, 300 грн стоит сейчас оценка любого объекта недвижимости. А когда какие-то оценщики говорят о том, что они точно знают, что в 10 или в 7 раз будут увеличены (расценки – УНИАН), то это просто неправда», - добавил он.

В свою очередь, президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов отметил, что не сбылись и прогнозы относительно коллапса на рынке недвижимости из-за введения нового порядка оценки имущества.

«Учитывая объем рынка, который мы имеем на сегодняшний день – я имею в виду то количество транзакций, которые есть за последние четыре года, – того количества оценщиков, которые подготовлены и сертифицированы, более чем достаточно. Поэтому все, что говорят о коллапсе на рынке, о том, что очереди будут стоять, что по 10 тысяч гривен за оценку надо платить, – все это, если говорить очень мягко, не соответствует действительности», - сказал Рубанов.

По словам президента Ассоциации специалистов банковской оценки Украины Сергея Фролова, все оценщики, которые пожелали получить новый сертификат субъекта оценочной деятельности, смогли это сделать.

«Многие оценщики поддались влиянию той волны негативной информации, которая происходила на рынке... Но если вы отслеживали динамику роста числа оценочных компаний, то она, в общем-то, шла вверх. Потому что в процессе общения и в процессе выдачи сертификатов становилось очевидно, что зверь не так страшен, как его на сегодняшний день рисуют. И тот, кто попробовал действительно обратиться за сертификатом, тот его получил», - сказал Фролов.

Присутствовавшие на пресс-конференции эксперты в целом положительно оценили введение новых правил оценки имущества, отметив, что они позволят усилить контроль за деятельностью оценщиков, а также увеличить налоговые поступления в бюджет.

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Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня (1 ноября) вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством.

При этом до 1 февраля 2014 года будет действовать специальный переходный период, во время которого будет оставаться в силе оценка, проведенная оценщиками, не получившими соответствующего образования.

Ранее сообщалось, что новый порядок проведения оценки для целей налогообложения должен был вступить в силу с 1 августа 2013 года. Однако Кабмин принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки – до 1 ноября 2013 года.

Как пояснила министр юстиции Елена Лукаш, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.