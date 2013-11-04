В Киеве снизилась средняя стоимость аренды квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 5 октября по 4 ноября 2013 года снизилась на 0,43% - до 693 долл./в месяц, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 435 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 695 долл./месяц», – говорится в сообщении.

Снижение стоимости аренды квартир в прошлом месяце наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Шевченковском районе – на 0,85%, до 584 долл./месяц, а в Голосеевском районе стоимость аренды «однушек» в октябре стабилизировалась на отметке 439 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» в Киеве больше всего снизились в Соломенском районе – на 1,44%, до 616 долл./месяц, меньше всего – в Печерском районе – на 0,11%, до 883 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в октябре наблюдалось в Оболонском районе – на 0,5%, до 800 долл./месяц. Не изменилась цена аренды «трёшек» в прошлом месяце в Святошинском районе – 752 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в ІІІ квартале текущего года снизилась на 1,69% - до 697 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в столице в І полугодии 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.