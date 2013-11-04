Средняя стоимость квартир на первичке Киева незначительно выросла

Средняя стоимость квартир, предлагаемых на первичном рынке Киева, в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 0,1% - до 13,36 тыс. грн/кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщил информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно отчету, по сравнению с октябрем 2012 года цены на квартиры в новостройках Киева также выросли на 0,1%.

По данным портала, на первичном рынке стоимость квартир эконом- и премиум-класса в октябре выросла на 0,1% и 0,05% - до 10,01 тыс. грн/кв. м и 22 тыс. грн/кв. м соответственно. Цены в бизнес-классе снизились на 0,08% - до 15,31 тыс. грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в октябре к продаже предлагались квартиры 70 операторами в 149 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 58%. Новостройки бизнес-класса составляют 28% от общего количества, премиум-класса – 14%.

При этом предложение квартир в прошлом месяце на рынке новостроек в общей площади выросло на 3%, а в денежном выражении – на 3,18%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир, предлагаемых на первичном рынке Киева, в сентябре 2013 года по сравнению с августом снизилась на 0,61% - до 13,35 тыс. грн/кв. м.