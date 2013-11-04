Квартиры на вторичном рынке Киева в октябре подешевели на 2%

Средняя стоимость 1-4-комнатных квартир, предлагаемых на вторичном рынке Киева, в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем снизилась на 2% - до 15,92 тыс. грн/кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщил информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно отчету, по сравнению с октябрем 2012 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева снизилась на 1,3%.

По данным портала, больше всего в прошлом месяце по сравнению с сентябрем подешевели двухкомнатные квартиры – на 2,4%, до 16,42 тыс. грн/кв. м. Трехкомнатные апартаменты снизились в цене на 2,1%, до 15,94 тыс. грн/кв. м. Стоимость однокомнатных и четырехкомнатных квартир в октябре уменьшилась на 1,1% и 0,8% - до 14,95 тыс. грн/кв. м и 17,07 тыс. грн/кв. м соответственно.

При этом снижение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах столицы – на 0,2-2,6%. Подорожание квартир наблюдалось только в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах – на 0,1% и 1,4% и 1,5% соответственно.

Количество представленных к продаже квартир в октябре увеличилось на 9,1% относительно сентября и составило 20 385 объектов. Объем предложений в общей площади и денежном выражении вырос соответственно на 3,5% и 1,5%.

При этом в структуре предложений, по данным портала «Столичная недвижимость», 1-комнатные квартиры занимают 26%, 2-комнатные и 3-комнатные – по 33%, а 4-комнатные – 8%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир, предлагаемых на вторичном рынке Киева, в сентябре 2013 года по сравнению с августом снизилась на 1,2% - до 16,25 тыс. грн/кв. м.