Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл. на энергоэффективность

Всемирный банк намерен профинансировать проект «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» общей стоимостью около 350 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на первого замминистра ведомства Григория Семчука.

По его словам, в рамках подготовки к проекту разработаны предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО) модернизации 6 коммунальных предприятий Винницы, Ивано-Франковска, Каменец-Подольского, Николаева, Харькова и Херсона. На очереди подготовка ТЭО для предприятий Днепропетровска, Кировограда, Чернигова и Донецка.

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В пресс-службе Минрегиона также напомнили, что начало реализации проекта запланировано на ІІ полугодие 2014 года. А срок его реализации – 6 лет.

Как сообщал УНИАН, в средине августа Минрегион сообщал, что в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» Всемирный банк выделит инвестиционный займ в размере 300 млн долл.

Тогда же сообщалось, что финансирование в рамках проекта будет предоставлено для коммунальных предприятий «Донецкгортеплосеть», «Харьковские тепловые сети», «Николаевоблтеплоэнерго», «Херсонтеплоэнерго», «Винницагортеплоэнерго», «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» и «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский).

Предполагается, что инвестиции будут направлены на повышение экономической и энергетической эффективности предприятий, минимизацию расходов топливно-энергетических ресурсов, усовершенствования институционного потенциала и повышения надежности функционирования систем теплоснабжения.