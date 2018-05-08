Что нам стоит теплый дом построить

Согласно рейтингу энергоэффективности областей Украины UEI-2013, составленному по заказу компании СКМ Рината Ахметова, ситуация с энергосбережением в таких важных для Украины секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство, постепенно улучшается. Однако позитивных изменений в жилищном секторе, являющимся вторым по величине после промышленности потребителем энергоресурсов в Украине, не наблюдается. Энергоэффективность жилого фонда с 2007 по 2011 год снизилась на 2,7%, до 61,9% от уровня энергоэффективности жилья в Европейском союзе. Более того, несмотря на уменьшение населения Украины, потребление энергоресурсов в жилом секторе продолжает расти.

По словам составителей рейтинга UEI-2013 - экспертов аналитического центра «БЕСТ», причиной низкой энергоэффективности жилого фонда является крайне неудовлетворительное состояние домов, три четверти которых были построены еще до 70-х годов прошлого столетия.

«Исторически сложилось, что значительное количество жилищных объектов, построенных до 80-х годов, является панельными индустриальными. Их внешние ограждающие конструкции выполнены без внешнего или внутреннего утепления. Конечно, энергоэффективность таких сооружений низкая и нуждается в утеплении», - отмечает Олег Шевченко, заместитель директора Департамента строительства одного из крупнейших застройщиков Украины - холдинговой компании «Киевгорстрой».

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), потери тепла в жилых и общественных зданиях, которые были построены в период с 1950 по 1990 год, достигают 50%. Вследствие этого эффективность использования тепловой энергии в зданиях Украины в 3-5 раз ниже, чем в западных странах.

Как утверждают специалисты украинского представительства компании Knauf, одного из крупнейших производителей стройматериалов в Европе, внедрение современных систем в существующие здания несет за собой достаточно большие затраты, но действительно помогает сэкономить. По данным компании, использование современного отопительного оборудования позволяет снизить затраты на отопление на 12%, теплоизоляция полов и потолков – на 6%, крыши – на 11%, энергосберегающее остекление – на 11%, установка солнечных коллекторов – на 7%, утепление фасадов – еще на 30%.

Эксперты отмечают, что утепление фасадов наиболее эффективно лишь в том случае, если оно выполнено комплексно. Утепление одной квартиры в многоквартирном доме значительного эффекта не даст, а только нарушит целостность конструкции фасада и увеличит нагрузку на каркас здания.

Потенциал как стимул к действию

Эксперты центра «БЕСТ» оценивают потенциал энергосбережения в жилом секторе в 4 млрд евро, или 11,4 млрд куб. м природного газа. Исходя из поставленной Президентом Украины Виктором Януковичем задачи по сокращению потребления газа вдвое, модернизация жилого фонда должна была стать одной из важнейших задач украинских чиновников. Но сейчас в Украине реализуются лишь единичные проекты по повышению энергоэффективности зданий. Да и то, в основном за счет частных инвестиций и средств международных организаций.

Среди подобных проектов, которые реализовывались в Украине в последние годы, можно отметить пилотный проект компании ДТЭК, USAID и Киевской горгосадминистрации по проведению термосанации зданий детского сада №573 и средней школы №233. В результате проведенной модернизации потребление энергоносителей на этих объектах сократилось более чем на 60%.

Значительный энергосберегающий эффект также продемонстрировал проект по термомодернизации многоквартирного дома в Луцке, где по итогам двух лет потребление тепла уменьшилось почти на 50%.

«Вложения в пилотные проекты по энергоэффективности в ЖКХ демонстрируют возможность окупаемости уже за 3-4 года. Снижение энергопотребления может сократить не только расходы пользователей, но и нагрузку на изношенные электрические и тепловые мощности. А значит, модернизация будет происходить быстрее», - подчеркивает директор по внешним связям компании ДТЭК Александр Толкач.

По его словам, в 2013 году компания планирует направить около 30 млн грн на социальные проекты по повышению энергоэффективности.

«Реализованные в Украине пилотные проекты по повышению энергоэффективности домов уже полностью доказали свою эффективность. Поэтому теперь нужно браться за популяризацию данного направления и создание механизмов, которые помогут проводить модернизацию», - считает руководитель проекта «Энергоэффективность в жилищном секторе» Международной финансовой корпорации (InternationalFinanceCorporation, IFC) Гжегош Гайда.

Впрочем, государственные и местные власти уже неоднократно заявляли о наполеоновских планах по повышению энергоэффективности бюджетных учреждений и жилищного сектора, но воз и ныне там.

«В современной истории Украины и раньше были попытки решить эту неотложную потребность воплощением общегородских программ, наподобие «Теплый дом», и поощрением эксплуатирующих организаций к выполнению вышеупомянутых работ. Но программы постепенно сошли на нет из-за прекращения финансирования и не решения глобально источников финансирования эксплуатирующих организаций, таких как ЖЭКи, ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов) и другие», - утверждает Шевченко.

Условия государства – деньги жильцов

Эксперты уверяют, что ни частные проекты, ни увеличение финансирования термомодернизации домов со стороны государства не способны кардинально улучшить энергоэффективность жилого фонда в масштабах страны. По оценкам IFC, около 80% из 200 тыс. многоэтажек в Украине нуждаются в проведении энергоэффективных мероприятий. При этом на комплексную модернизацию одной стандартной многоэтажки в 100 квартир, по подсчетам IFC, нужно потратить в среднем около 2 млн грн.

«В общей сложности на проведение термомодернизации жилого фонда в Украине необходимо около 500 млрд грн. Поэтому улучшить энергоэффективность жилья в Украине только за счет государства невозможно. Как свидетельствует европейский опыт, делать это должны сами жильцы. А государство должно создать условия для проведения таких работ. В частности, необходимо закрепить четкие правила деятельности ОСМД на законодательном уровне», - говорит директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона Наталья Олейник.

Эту идею разделяет и Гайда, утверждающий, что в Европе термомодернизацией домов занимаются жильцы.

«Реформы жилищного сектора в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и странах Балтии начались в средине 90-х годов. В этих странах, как и в Украине, прошла массовая приватизация квартир. Потом начали создаваться аналоги украинских ОСМД, которые в силу законов должны были взять на себя ответственность за содержание домов. При этом и государство не оставалось в стороне. Оно создавало законодательные условия для деятельности таких объединений жильцов, проводило их обучение, внедряло финансовые механизмы их поддержки. Однако ответственность все равно была на жильцах, и они брали банковские кредиты или собирали деньги между собой. Проводили ремонты домов, в том числе утепление фасадов, замену окон, установку автоматических систем подачи тепла», - отмечает Гайда.

По его мнению, подобным образом должна пройти реформа жилищного сектора и в Украине.

«Для этого нужно принять пакет законодательных актов, который включает в себя 3 вещи: изменения в Гражданский кодекс, закон об особенностях собственности в многоквартирном доме и изменения в закон об ОСМД. Суть этих изменений – дать возможность жильцам многоквартирных домов принимать решения большим количеством голосов и внедрить ответственность всех собственников квартир за принятые ими решения пропорционально площади их квартир. И это ключевой момент для реальной передачи содержания этих домов в управление их собственников и начала активного процесса модернизация жилого фонда в Украине», - считает Гайда.

Немаловажным, по словам эксперта, является и создание механизмов банковского финансирования ОСМД при обязательной поддержке государства, которая может выражаться в частичной компенсации стоимости кредитов.

Затянувшаяся реформа

Можно констатировать факт, что проведение данных реформ в Украине проходит не слишком активно. К примеру, по данным Минрегиона, на 1 июля 2013 года в Украине было зарегистрировано более 16 тыс. ОСМД. При этом в І полугодии 2013 года в Украине было создано лишь 486 ОСМД, что составляет всего 1,2% от запланированного показателя на текущий год. Да и вышеупомянутые законодательные изменения внедряются медленно. По словам Гайды, более активному их продвижению препятствует популизм некоторых политиков.

В частности, один из законопроектов, направленных на повышение энергоэффективности жилищного сектора, рассматривался в Верховной Раде в середине октября. Однако проект закона «Об энергетической эффективности жилых и общественных зданий» не был поддержан парламентариями во втором чтении. Данным документом, в частности, предлагалось сделать наличие паспорта энергоэффективности здания обязательным при строительстве новых объектов, а также при капремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в аренду уже существующих объектов. По словам Олейник, наличие паспорта позволило бы точно определять, насколько каждый из домов нуждается в утеплении и сколько средств нужно привлечь на термомодернизацию того или иного здания.

«Эти паспорта могли бы показывать жильцам, в каком состоянии находится их дом, могли бы давать четкую информацию, насколько реально повысить его энергоэффективность, и, как следствие, снизить их финансовые затраты на содержание дома», - отметил Гайда, добавив, что принятие этого закона могло бы мотивировать жильцов на проведение термомодернизации.

Олейник уверяет, что несмотря на то, что данный законопроект не получил достаточного количества голосов парламентариев, Минрегион намерено инициировать его повторное рассмотрение.

Существенным стимулом для активизации работ по термомодернизации жилых домов в Украине также могло бы стать повышение тарифов на газ для населения.

«В Украине происходит чрезмерное субсидирование тарифов на газ для населения. Мы, с наших общих налогов, субсидируем и богатых, и бедных. Но, честно говоря, больше субсидируем богатых, потому что они используют больше энергоресурсов. Мы можем делать это и дальше, но тогда мотивации экономить энергию у населения не будет», - подчеркивает Гайда.

Многие эксперты считают маловероятным, что нынешняя власть пойдет на столь непопулярный шаг накануне президентских выборов 2015 года. Но при этом не исключают, что тарифы на газ для населения могут постепенно повышаться в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, на принятие положительного решения относительно роста тарифов может существенно повлиять требование Международного валютного фонда (МВФ) о соответствующих мерах. Ведь именно этот шаг считается основным для выделения Украине очередного транша кредита, в котором страна нуждается как никогда.

В любом случае, повышение тарифов для населения рано или поздно произойдет. И тогда проведение термомодернизации домов станет намного более актуальным и выгодным для жильцов в плане экономии энергоресурсов.

Виктор Нагорский (УНИАН)