Воспользоваться услугой оценки имущества стало проще и дешевле

Автоматизация системы оценки значительно упростила процедуру предоставления услуг по оценке недвижимости. Как известно, с 1 ноября вступили в действие новые правила оценки, которые касаются исключительно оценки для целей налогообложения. Теперь оценивать имущество для сделок купли-продажи имеют право только те оценочные компании, которые прошли обучение, сдали экзамены и получили соответствующие квалификационные свидетельства оценщиков.

Существенным нововведением стало создание Единой базы данных отчетов об оценке в которую включается информация о всех проведенных операциях. Отныне вести через электронный реестр статистический учет операций с недвижимостью можно в прозрачном режиме. Такая система сможет показать, кто работает на этом рынке добросовестно, а кто пытается заработать на гражданах.

Клиенты получили возможность сэкономить время, ведь новые правила позволяют сделать заказ в онлайн режиме заполнив анкету на сайте оценочной компании или бланк для заполнения на факс, электронную почту, или просто позвонив в компанию или ее представительства.

«Да, сегодня оценка должна проводиться автоматизировано, это - требование правил организации системы внешнего контроля качества, утвержденных Фондом госимущества. Сегодня существует минимум три программы, которые позволяют проводить такую оценку. Мы также используем программу, благодаря которой можно провести оценку. Просто так устроена человеческая психика все нововведения воспринимаются с опаской. Использование современных программных продуктов упорядочивает и синхронизирует работу. Весь мир переходит на программные продукты. Нужно идти в ногу со временем», - рассказала директор оценочной компании «Гранд Эксперт» Елена Шамал.

Нововведение существенно сократили и срок предоставления услуг. По словам самих оценщиков, такие отчеты реально делаются за 3-7 дней в зависимости от сложности объекта. В будущем оценщики прогнозируют, что «набив руку» будут делать отчеты за 2-3 дня.

«Автоматизация процессов сегодня является одной из важных составляющих современного бизнеса. Новый порядок проведения оценки для целей налогообложения не только четко регламентирует сам процесс определения оценочной стоимости имущества, а также предоставляет возможность всем пользователям Единой базы данных в режиме он-лайн проверить достоверность из отчетов об оценке имущества», - утверждает директор Киевского института оценочной деятельности Александр Скубченко.

Цены на услуги сегодня составляют от 200 до 300 гривен и останутся на том же уровне. «Разговоры о возможном увеличении цены 5 -10 раз за оценку квартиры является неправдой. Сегодня средняя стоимость оценки составляет 300 грн», - рассказывает Елена Шамал.

Кроме того, новый порядок определения оценочной стоимости исключает злоупотребления со стороны оценщиков. Таким образом, налоги от продажи имущества будут уплачиваться в полном размере и по прозрачной схеме. Ведь не секрет, что до введения новых правил стоимость оценки занижали в разы. Введением новых правил, государство урегулировала ситуацию на рынке недвижимости.