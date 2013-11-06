Количество сданных в аренду квартир в Киеве снизилось на 11,5%

Количество сданных в аренду квартир в Киеве в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем снизилось на 11,5% - до 1 508 сделок, сообщила консалтинговая компания SV Development со ссылкой на свое подразделение - агентство недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры. По ним было заключено 48% от общего объема сделок. На двухкомнатные квартиры пришлось 40% сделок, а на трехкомнатные и более - 12%.

Максимальное количество сделок в октябре приходилось на квартиры стоимостью аренды 4,5-7 тыс. грн в месяц – 44% от общего объема сделок. В ценовой категории до 4,5 тыс. грн было осуществлено 43% сделок. Еще 13% арендованных квартир стоили свыше 7 тыс. грн в месяц.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года, по сравнению с августом, количество сданных в аренду квартир, по данным SV Development, снизилось на 13,3% - до 1 704 сделок.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество арендованных апартаментов выросло на 10,5% - до 8 505 сделок.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.