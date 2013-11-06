Реализация пяти проектов по модернизации ЖКХ обойдется в 10 млрд грн

Для модернизации жилищно-коммунального хозяйства правительство уже реализует совместно с международными финансовыми организациями (МФО) 4 проекта стоимостью свыше 3 млрд грн и ведет работу относительно реализации еще 5 проектов на сумму почти 10 млрд грн. Об этом со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула сообщила его пресс-служба.

«Для уменьшения объемов использования природного газа, внедрения энергосберегающих технологий и повышения качества водоснабжения и водоотвода правительством, совместно с международными финансовыми организациями, уже реализуются 4 проекта общей стоимостью свыше 3 млрд грн. Правительством ведется работа относительно реализации еще 5 совместных с международными финансовыми организациями проектов по модернизации отрасли ЖКХ на сумму почти 10 млрд грн», - цитирует Вилкула пресс-служба.

По его словам, готовящиеся проекты касаются модернизации систем водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, а также повышения энергоэффективности жилых домов в Украине.

Пресс-служба вице-премьера также сообщила, что на сегодняшний день в Украине уже реализуется совместный со Всемирным банком проект развития местной инфраструктуры на сумму 140 млн долл., предусматривающий модернизацию систем водоснабжения и водоотвода. При этом средний показатель экономии электроэнергии на коммунальных предприятиях, которые завершили реализацию проекта, составляет 30% (при запланированном показателе на уровне 15%). Еще на 5% сокращены потери воды.

Кроме того, в Николаеве реализуется проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по модернизации систем водоснабжения и водоотвода на сумму свыше 31 млн евро. Проект планируется завершить до конца 2015 года, в результате чего ожидается уменьшение на 25% потребления электроэнергии, на 5% - потерь воды в сетях, а также повышение качества услуг водоснабжения и водоотвода.

В 8 городах Украины реализуется совместный с Европейским банком реконструкции и развития проект «Модернизация теплоснабжения, водоотвода и энергосбережения» на сумму 147,5 млн евро.

Также с целью внедрения энергоэффективных мероприятий в секторе теплоснабжения в Украине внедряется совместный с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCО) проект «Демо Украина» на общую сумму 10 млн евро. Для участия в проекте отобрано 10 городов, среди которых Донецк, Ивано-Франковск, Винница, Житомир, Каменец-Подольский, Киев, Александрия, Кривой Рог, Полтава и Северодонецк.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, Украина планирует привлечь 800 млн евро у Европейского инвестиционного банка на проведение модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств ЕИБ.

В данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.