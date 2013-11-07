Украина потратит на подготовку к Евробаскету-2015 почти 13,4 млрд грн

Правительство утвердило Государственную целевую социальную программу подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, предварительные объемы финансирования которой составляют 13,35 млрд грн.

Соответствующее постановление Кабинета министров Украины №793 от 2 октября опубликовано в прессе.

Согласно прогнозным объемам финансирования программы, для ее реализации из госбюджета будет выделено почти 2,3 млрд грн (в частности, в 2013 г. - 200 млн грн, в 2014 г. - 1,65 млрд грн, в 2015 г. - 452 млн грн). При этом, 3,79 млрд грн планируется привлечь из других источников, в том числе, под госгарантии.

Предполагается, что местные бюджеты выделят на подготовку к Евробаскету 25,5 млн грн, но при этом привлекут еще 1,75 млрд грн (в т. ч. под госгарантии).

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Программой также предусматривается привлечение еще 5,49 млрд грн за счет других источников финансирования.

Сама программа, в частности, предусматривает строительство семи многофункциональных спортивных арен в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.

Кроме того, она предполагает развитие транспортной инфраструктуры принимающих чемпионат городов, в частности, аэропортов Одессы и Днепропетровска.

Согласно документу, заказчиком программы со стороны государства выступает Укревроинфрапроект, руководителем – глава ведомства, а исполнителями – центральные и местные органы исполнительной власти, местного самоуправления и хозсубъекты.

В правительстве рассчитывают, что реализация мероприятий программы подготовки к Евробаскету позволит создать 10 тыс. рабочих мест, а, начиная с 2015 года, проводить в Украине международные соревнования по баскетболу.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 планируется строительство шести новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

Ранее, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявлял, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.