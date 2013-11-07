Азаров поручил Вилкулу активизировать разработку генпланов городов

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ активизировать работу по созданию генеральных планов городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, открывая заседание правительства.

Он отметил, что градостроительные решения, которые будут воплощаться в Киеве, должны стать катализатором преобразований в других городах Украины.

«Поэтому поручаю вице-премьеру Вилкулу, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ активизировать работу по созданию генеральных планов наших городов», - сказал Азаров.

Он уточнил, что их нужно не просто «актуализировать», а сделать институциональными инструментами развития территорий.

«Инвесторы должны в ближайшее время совершенно четко увидеть: где зоны жилой застройки, где территории индустриального развития и так далее. А без инвесторов тот объем преобразований, который необходимо осуществить, очевидно, «не подъемный». Недаром Президент Украины задачу привлечения инвестиций определил как главное для правительства и региональных администраций», - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минрегиона Геннадий Темник поручил обеспечить обновление градостроительной документации в регионах до 1 мая 2013 года.

По состоянию на 11 марта 2013 года обновленными генеральными планами обеспечены 85% областных центров Украины, 72,5% городов областного значения, почти 57% городов районного значения, около 47% поселков и 22% деревень.