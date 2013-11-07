Торговые площади в крупнейших городах Украины за октябрь подешевели на 0,1-0,5%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичных рынках четырех из пяти крупнейших городов Украины - Одессы, Донецка, Львова и Харькова - в период с 8 октября по 7 ноября 2013 года снизилась на 0,05-0,45%, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

При этом без изменений за прошедший месяц осталась лишь средняя стоимость торговых помещений вне ТЦ Днепропетровска – 1 538 долл./кв. м.

Самым дешевым в городе оставался Ленинский район со средним показателем 1 241 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 792 долл./кв. м.

По данным SV Development, больше всего снизились в цене торговые площади Харькова - на 0,45%, до 1 342 долл./кв. м. Самым дешевым в Харькове оставался Орджоникидзевский район со средним ценовым показателем 1 197 долл./кв. м, а самым дорогим - Дзержинский район, где средняя цена продажи составила 1 509 долл./кв. м.

Торговые помещения Львова по итогам прошлого месяца подешевели на 0,34%, до 1 781 долл./кв. м. При этом, самым дешевым в городе оставался Сыхивский район со средней ценой 1 482 долл./кв. м, а самые дорогие торговые площади продавались в Галицком районе - 2 160 долл./кв. м.

Менее существенно за месяц снизилась стоимость торговых помещений Донецка и Одессы – на 0,06% и 0,05%, до 1 545 долл./кв. м и 1 884 долл./кв. м соответственно. Самым дешевым в Донецке оставался Петровский район, где средняя цена составила 986 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район со средней стоимостью продажи в 1 925 долл./кв. м. А в Одессе наиболее дешевые торговые площади были в районе Молдаванка - 1 487 долл./кв. м, а самые дорогие в Приморском районе - 2 083 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичном рынке Киева в октябре 2013 года, по данным SV Development, снизилась на 0,26% - до 2 304 долл./кв. м.

Ранее компания DTZ прогнозировала, что базовые арендные ставки на качественную торговую недвижимость будут оставаться в целом стабильными в 2013-2015 годах. В то же время, арендные ставки на некачественные торговые помещения будут потенциально подвержены снижению, что связано со сравнительно небольшим количеством качественных ритейлеров в стране, значительным объемом торговых помещений, заявленных к открытию в ближайшей перспективе, а также рисками экономической нестабильности в Украине и мире.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.