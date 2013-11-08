Средняя стоимость продажи офисов в 5 крупнейших городах Украины в октябре снизилась

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичных рынках Одессы, Днепропетровска, Львова, Донецка и Харькова в период с 9 октября по 8 ноября 2013 года снизилась на 0,17-0,61%, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

По ее данным, больше всего в октябре подешевели офисы в Харькове - на 0,61%, до 1 297 долл./кв. м.

«При этом самым дешевым оставался Фрунзенский район со средним показателем 1 144 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 576 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

Стоимость продажи офисных помещений в Донецке и Львове в прошедшем месяце снизилась на 0,47%, до 1 482 долл./кв. м и 0,43% - до 1 833 долл./кв. м соответственно. При этом в Донецке самым дешевым оставался Кировский район со средней стоимостью 1 020 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена офисных площадей составила 1 887 долл./кв. м. Во Львове самым дешевым оставался Сиховский район с показателем 1 617 долл./кв. м, а самым дорогим - Галицкий район со средней ценой 2 171 долл./кв. м.

Немного меньше, по информации SV Development, в октябре подешевели офисы в Днепропетровске и Одессе – на 0,3%, до 1 334 долл./кв. м и 0,17%, до 1 791 долл./кв. м соответственно. При этом в Днепропетровске самым дешевым оставался Индустриальный район со средней стоимостью 1 099 долл./кв. м, самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена офисных площадей составила 1 516 долл./кв. м. В Одессе самым дешевым был поселок Котовского с показателем 1 413 долл./кв. м, а самым дорогим - Приморский район со средней ценой продажи 1 954 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичных рынках Одессы, Днепропетровска, Харькова, Донецка и Львова в ІІІ квартале 2013 года снизилась на 1,1-1,92%.

В І полугодии 2013 года средняя цена продажи офисов в указанных городах выросла на 1,72-2,34%.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.