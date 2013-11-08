Средняя стоимость продажи офисов в Киеве в октябре снизилась до 2155 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева с 9 октября по 8 ноября снизилась на 0,51% - до 2 155 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 607 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 194 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным консалтинговой компании, снижение цен на офисы вне бизнес-центров в октябре наблюдалось во всех районах столицы, кроме Подольского, где средняя стоимость офисных помещений осталась без изменений – 2 335 долл./кв. м. Больше всего подешевели офисные площади в Печерском районе – на 0,93%, до 3 194 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева в ІІІ квартале 2013 года снизилась на 1,81% - до 2 166 долл./кв. м.

Средняя стоимость столичных офисов в І полугодии 2013 года выросла на 2,27% - до 2 207 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.