Средняя заявленная стоимость аренды офисов в Киеве выросла на 3%

Средняя заявленная стоимость аренды офисных помещений в Киеве в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 3% - до 22,37 долл./кв. м.

Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре киевского рынка аренды офисных помещений.

Согласно сообщению, в октябре 2013 года средняя заявленная стоимость аренды квадратного метра киевских офисов снизилась только в Святошинском и Деснянском районах - на 0,9% и 0,4% соответственно. У офисных помещений, которые находились в других районах, наблюдалось увеличение средних заявленных ставок аренды в пределах от 1,5% до 21,8% (в Днепровском районе столицы).

По данным агентства недвижимости, в октябре наибольший спрос был на офисные помещения площадью от 30 до 70 м. При этом размер торга на рынке аренды офисов Киева был в пределах 10-15% в зависимости от площади помещения: чем меньше площадь помещения, тем меньше уровень торга.

По прогнозам специалистов отдела коммерческой недвижимости агентства Real Druzi, в ноябре активность на рынке аренды офисных помещений останется на высоком уровне, а спросом будут пользоваться помещения эконом- и бизнес-сегмента.

При этом эксперты считают, что в ноябре компании, скорее всего, будут пересматривать свои бюджеты на 2014 год, что может вызвать новую волну миграции в меньшие по площади офисы или помещения с более низкими арендными ставками.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам консалтинговой компании CB Richard Ellis, в условиях высокой вакантности и неблагоприятной экономической ситуации стоимость аренды офисов в Киеве к концу года будет снижаться.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.