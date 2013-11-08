Запорожцам обещают завершить строительство мостовых переходов в 2014 году

В следующем году строительство мостовых переходов в Запорожье будет завершено.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с председателем Запорожской областной государственной администрации Александром Пеклушенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В свою очередь Пеклушенко после встречи добавил, что «Президент сказал четко и однозначно… в следующем году мы мосты завершим и запустим».

По словам губернатора, во время встречи речь шла также о социально-экономическом развитии региона, в частности о реальном секторе экономики. Глава государства дал ряд поручений относительно деятельности каждого из крупных предприятий области.

Кроме того, Янукович подчеркнул необходимость поддержки малого и среднего бизнеса как «привилегированного сектора экономики».

Во время встречи обсуждались также аграрные вопросы. «Запорожская область в этом году дала хороший результат. Мы вторые по темпам прироста», - подчеркнул председатель Запорожской ОГА.

По его словам, Президент отметил, что прерогативой работы местных органов власти является развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, социальная сфера. Пеклушенко рассказал главе государства о ходе реформ в сфере здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал жителям Запорожья, что мост через Днепр в их городе будет полностью введен в эксплуатацию в 2013 году.

Напомним, проект строительства автотранспортного мостового перехода в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет.

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году, в августе 2011 года — что первую очередь сдадут в начале 2013 года.