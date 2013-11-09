Цены на жилье в Британии достигли исторического максимума

Цены на жилье в Великобритании в октябре этого года увеличились до исторического максимума на фоне правительственной программы по рынку недвижимости.

Об этом сообщают Вести.ru со ссылкой на Bloomberg.

Согласно совместном исследовании компании Acadametrics Ltd. и риелторского агентства LSL Property Services Plc стоимость жилых домов в Англии и Уэльсе в прошлом месяце выросла в среднем на 0,6% по сравнению с сентябрем, достигнув отметки в 237,2 тыс. фунтов стерлингов (380,5 тыс. долл.)

Восстановление рынка недвижимости в Великобритании проходит на фоне оказываемых ему мер помощи, в числе которых стимулирование банковских кредитов Банком Англии, а также правительственная программа помощи населению в покупке жилья Help to Buy.

Согласно правилам покупатели новых домов стоимостью до 600 тыс. фунтов стерлингов вправе получить беспроцентный кредит от государства на сумму до 20% от стоимости жилья сроком на пять лет.

Экономисты МВФ и ОЭСР, а также министр по делам бизнеса Джон Кэйбл предупреждают, что программа ипотечного кредитования может привести к появлению пузыря на рынке жилья Великобритании, так как цены на недвижимость растут на фоне слабых темпов строительства новых домов.