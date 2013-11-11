Россия стала лидером Европы по количеству построенных торговых центров
10:28, 11 ноября 2013Недвижимость
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За первые полгода 2013 года в России построено 456,2 тыс. кв. м торговых площадей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
В Европе это самый высокий показатель. В Турции за этот же период построили 422,5 тыс. кв. м, она находится на втором месте. Общий объем торговых центров в стране теперь составляет 16,5 млн кв. м. Больше только в Турции и Великобритании.
По прогнозам экспертов, к концу 2014 года Россия займет даже 1-е место в Европе по объему действующих торговых объектов с показателем чуть менее 19 млн кв. м. Однако по соотношению торговых площадей и числа жителей страна только на 28-м месте в Европе.
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