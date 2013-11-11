Россия стала лидером Европы по количеству построенных торговых центров

За первые полгода 2013 года в России построено 456,2 тыс. кв. м торговых площадей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

В Европе это самый высокий показатель. В Турции за этот же период построили 422,5 тыс. кв. м, она находится на втором месте. Общий объем торговых центров в стране теперь составляет 16,5 млн кв. м. Больше только в Турции и Великобритании.

По прогнозам экспертов, к концу 2014 года Россия займет даже 1-е место в Европе по объему действующих торговых объектов с показателем чуть менее 19 млн кв. м. Однако по соотношению торговых площадей и числа жителей страна только на 28-м месте в Европе.