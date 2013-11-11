Власти хотят оставить в Киеве только 6,5 тысяч МАФов

Власти Киева надеются, что в декабре будет окончательно решен вопрос о порядке и схемах размещения малых архитектурных форм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании коллегии КГГА, которую провел первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Он отметил, что на сайте городской власти уже обнародован проект решения, которое определяет схему размещения МАФов в Киеве. Согласно этой схеме, в городе должно остаться 6,5 тыс. малых архитектурных форм, а остальные будут демонтированы.

Голубченко отметил, что существует решение Киевсовета, согласно которому в городе должен быть наведен порядок с МАФами до начала следующего года. Поэтому Голубченко обратился к соответствующим подразделам КГГА организовать в кратчайшие сроки совещания, на которых решить все спорные вопросы и заслушать последние замечания представителей общественных организаций и бизнеса, имеющих отношение к этой сфере.

«У нас еще будет одно совещание с главами районов, потому что есть вопрос количества МАФов. Мы уверены, что не можем снизить ниже 6,5 тыс. Районы подали даже на 3 тыс. 900. Но я думаю, 3 тыс. 900 мы не удержим с точки зрения бизнесменов», - объяснил Голубченко и добавил, что бизнесмены оплатили за деятельность большего количества МАФов, «и мы им обещали, что будем все делать, чтобы они обязательно получили место».

Он добавил, что вопрос также будет вынесен на общественный совет, а также на отдельную коллегию КГГА, которая состоится при участии общественных организаций, связанных с этим бизнесом.

Голубченко обратил внимание, что схема размещения МАФов должна быть подписана председателем КГГА. В то же время она наработана депутатским корпусом Киевсовета, в ближайшее время планируется ее презентация структурам горадминистрации.

“После этого, 4 декабря выносится решение Киевсовета относительно Порядка размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой. Я думаю, с 1 января 2014 года мы положим начало этой новой системе установления МАФов”, - сказал Голубченко.

Он сообщил, что до конца года планируется решить также вопросы работы автокафе “Порядок их работы утвержден приказом Министерства экономики и зарегистрирован в Минюсте”, - подчеркнул Голубченко.

“Главное, что они должны проходить техэкспертизу относительно работы машины в качестве автокафе. Контроль над этим вопросом возложен на ГАИ. Место размещения: имеют право стоять там, где не запрещено правилами движения и согласовано с ГАИ”, - разъяснил Голубченко.

При этом он отметил, что для решения проблемы работы автокафе нужно также и решение Киевсовета, которое поставит точку в этом вопросе.