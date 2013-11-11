Средняя стоимость аренды торговых площадей Киева в октябре выросла на 7,7%

Средняя заявленная стоимость аренды торговых площадей Киева в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 7,7% - до 37,75 долл./кв. м. Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в своем обзоре рынка аренды коммерческой недвижимости столицы.

По данным компании, средняя заявленная стоимость аренды торговых помещений Киева за год (по сравнению с октябрем 2012 года) выросла на 44,2%.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам компании DTZ, базовые арендные ставки на качественную торговую недвижимость будут оставаться в целом стабильными в 2013-2015 годах. В то же время, арендные ставки в отношении некачественных торговых помещений будут потенциально подвержены снижению, что связано со сравнительно небольшим количеством качественных ритейлеров в стране, значительным объемом торговых помещений, заявленных к открытию в ближайшей перспективе, а также рисками экономической нестабильности в Украине и мире.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.