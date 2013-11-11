Стоимость аренды производственно-складских площадей Киева выросла на 5,7%

Средняя заявленная стоимость аренды производственно-складских площадей Киева в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 5,7% - до 6,84 долл./кв. м.

Об этом сообщило агентство недвижимости Real Druzi в своем обзоре рынка аренды коммерческой недвижимости столицы.

По данным компании, средняя заявленная стоимость аренды производственно-складских помещений Киева за год (по сравнению с октябрем 2012 года) выросла на 23,2%.

При этом, плавный рост стоимости аренды производственно-складских помещений наблюдался на протяжении всего последнего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Real Druzi, средняя заявленная стоимость аренды производственно-складских площадей Киева в первом полугодии 2013 года выросла на 8,8% - до 6,29 долл./кв. м.

По мнению старшего консультанта отдела складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании CBRE в Украине Ярослава Горбушко нижний порог цен на аренду складских помещений Киева и области будет и дальше повышаться, однако явного роста стоимости аренды складов ожидать не стоит.

Ранее эксперты консалтинговой компании DTZ отмечали резкое падение вакантности складских помещений, причиной которого является отсутствие готовности у девелоперов строить новые объекты из-за длительного срока их окупаемости – более 10 лет.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.