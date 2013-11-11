На благоустройство Киева этой осенью потратили свыше 709 млн грн

14:41, 11 ноября 2013
Недвижимость
0

На мероприятия по благоустройству Киева районными госадминистрациями этой осенью было использовано свыше 709 млн грн, что на 45% больше, чем в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой на заседании аппаратного совещания КГГА относительно итогов проведения осеннего месячника по благоустройству и озеленению Киева, который проходил с 30 сентября по 31 октября.

Как отметил Садовой, 474 млн грн из указанной суммы - это внебюджетные средства.

По его информации, только в октябре “Киевавтодор” восстановил после проведения аварийных работ “Киевэнерго” более 12 тыс. кв. м твердого покрытия, “Киевзеленстрой” - 38 тыс. кв. м зеленой зоны.

В то же время в Киеве остаются 218 аварийных мест с невосстановленным благоустройством, из них по 194 исполнителем является ПАО “Киевэнерго”.

«Киевавтодор» на протяжении месячника освоил более 60 млн грн, из них 7 млн грн - внебюджетные средства. Проведено восстановление покрытия, в том числе дорог и межквартальных проездов общей площадью 177 тыс. кв. м. Также очищены 14 тыс. ливнеприемников и более 7 тыс. смотровых колодцев.

«Киевзеленстрой» использовал более 22 млн грн, из них около 8 млн грн – внебюджетные средства. Посажено более 4 тыс. деревьев и 29 тыс. кустарников; снято почти 2 тыс. сухостойных деревьев.

В городе ликвидировано 127 несанкционированных мусорных свалок, из которых 79 были в зеленых зонах.

В октябре в секторе жилищного хозяйства отремонтировано 8,9 тыс. входных групп (навесы, лестницы, двери), 153 тыс. кв. м фасадов, 1,9 тыс. детских и 392 спортивных площадки.

По мнению Садового, лучше всех работали Оболонский и Печерский районы столицы.

В свою очередь, председательствующий на коллегии КГГА первый заместитель председателя горгосадминистрации Анатолий Голубченко предложил признать работу «Киевэнерго» по восстановлению благоустройства после ликвидации аварий на инженерных сетях неудовлетворительной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter