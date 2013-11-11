На благоустройство Киева этой осенью потратили свыше 709 млн грн

На мероприятия по благоустройству Киева районными госадминистрациями этой осенью было использовано свыше 709 млн грн, что на 45% больше, чем в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой на заседании аппаратного совещания КГГА относительно итогов проведения осеннего месячника по благоустройству и озеленению Киева, который проходил с 30 сентября по 31 октября.

Как отметил Садовой, 474 млн грн из указанной суммы - это внебюджетные средства.

По его информации, только в октябре “Киевавтодор” восстановил после проведения аварийных работ “Киевэнерго” более 12 тыс. кв. м твердого покрытия, “Киевзеленстрой” - 38 тыс. кв. м зеленой зоны.

В то же время в Киеве остаются 218 аварийных мест с невосстановленным благоустройством, из них по 194 исполнителем является ПАО “Киевэнерго”.

«Киевавтодор» на протяжении месячника освоил более 60 млн грн, из них 7 млн грн - внебюджетные средства. Проведено восстановление покрытия, в том числе дорог и межквартальных проездов общей площадью 177 тыс. кв. м. Также очищены 14 тыс. ливнеприемников и более 7 тыс. смотровых колодцев.

«Киевзеленстрой» использовал более 22 млн грн, из них около 8 млн грн – внебюджетные средства. Посажено более 4 тыс. деревьев и 29 тыс. кустарников; снято почти 2 тыс. сухостойных деревьев.

В городе ликвидировано 127 несанкционированных мусорных свалок, из которых 79 были в зеленых зонах.

В октябре в секторе жилищного хозяйства отремонтировано 8,9 тыс. входных групп (навесы, лестницы, двери), 153 тыс. кв. м фасадов, 1,9 тыс. детских и 392 спортивных площадки.

По мнению Садового, лучше всех работали Оболонский и Печерский районы столицы.

В свою очередь, председательствующий на коллегии КГГА первый заместитель председателя горгосадминистрации Анатолий Голубченко предложил признать работу «Киевэнерго» по восстановлению благоустройства после ликвидации аварий на инженерных сетях неудовлетворительной.