Темпы роста цен на дома в Великобритании достигли максимума за 11 лет

Активный спрос на дома в Великобритании привел к сильному росту цен. Стоимость жилой недвижимости в октябре росла максимальными темпами более чем за 11 лет, а это вызывает опасения по поводу появления "пузыря" на рынке, пишут "Вести.ru".

Баланс цен на жилье составил +57 в октябре по сравнению с +53 в сентябре, свидетельствуют данные Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). Показатель стал максимальным с июня 2002 г.

Баланс рассчитывается на основе отчетов по падению и роста цен на рынке.

Главный экономист RICS Саймон Рубинсон предупредил, что без существенного увеличения объемов строительства новых домов цены будут расти дальше.

"Количество домов в продаже в настоящее время все еще далеко не достаточно, чтобы не отставать от спроса, и этот дисбаланс надо срочно исправлять", - сказал он.

Резкий рост связан с новой схемой финансирования покупки для потенциальных покупателей. Правительство выступает гарантом при ипотечном кредитовании, если заемщик имеет 5% от стоимости в виде первоначального взноса и может позволить себе ежемесячные выплаты около 1 тыс. фунтов стерлингов ($1601).

После начала второго этапа программы спрос резко вырос, особенно на юго-востоке страны. Средняя стоимость домов там составляет 163 тыс. фунтов.

"Существует опасность того, что цены могут действительно взлететь в течение ближайших месяцев, - считает главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight Говард Арчер. – Поэтому крайне важно, чтобы политики внимательно следили за ситуацией и были готовы действовать быстро и решительно, если появятся признаки перегрева рынка жилья".