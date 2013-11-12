Термомодернизация жилого фонда позволит ежегодно экономить более 3 млрд долл. – эксперт

Проведение комплексной термомодернизации жилого фонда позволит в ближайшие годы минимум вдвое сократить расходы государства на энергоносители в период отопительного сезона, благодаря чему Украина сможет ежегодно экономить более 3 млрд долл. на закупке газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ассоциации энергоаудиторов Украины со ссылкой на главу ассоциации Андрея Цыбулько.

По его данным, на сегодняшний день среднее удельное энергопотребление жилых домов в Украине в 2,5-3 раза превышает аналогичный показатель в европейских странах.

«Проведение термомодернизации жилого фонда позволит максимально безболезненно пройти период возможного повышения тарифов на тепло. Фактически, в утепленных домах даже при более высоких тарифах общая стоимость за тепло не вырастет», - цитирует Цыбулько пресс-служба.

По его словам, наиболее распространенным и эффективным методом термомодернизации жилого фонда является утепление стен.

«В Германии, других европейских странах утеплены пенопластом порядка 85% всех жилых домов. Очевидно, что в Украине с каждым годом вопрос уменьшения потерь тепла будет стоять все острее – цены на энергоносители будут расти», – считает президент Ассоциации производителей пенопласта Роман Захаренков.

Эксперт уверяет, что утепление фасадов пенопластом и замена окон позволят решить проблему холода по меньшей мере для 80% квартир в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадия Темника, на проведение модернизации и утепления жилых домов в Украине необходимо около 500 млрд грн.

В Департаменте стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона отмечают, что государство не сможет единолично финансировать модернизацию жилого фонда, поэтому комплексное утепление жилья в Украине невозможно без привлечения Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).