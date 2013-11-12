Янукович поручил Азарову найти деньги на жилье для молодежи

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» и подготовки проектов законов о Государственном бюджете Украины на последующие годы в соответствии с обоснованными потребностями расходы на реализацию заданий и мероприятий Государственной целевой социальной программы «Молодежь Украины» на 2009-2015 годы, Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в поручении Президента относительно повышения роли молодежи в развитии демократического гражданского общества, обеспечения решения актуальных вопросов, затронутых на Всеукраинском форуме молодежи, который состоялся в сентябре 2013 года.

Президент также поручил премьеру до 31 марта 2014 года обеспечить разработку нормативно-правовых актов, необходимых для урегулирования в установленном порядке вопросов создания региональных молодежных центров как ячеек по работе с молодежью, предусмотрев направление деятельности таких центров Министерством молодежи и спорта Украины. А до 1 августа 2014 года – разработать и утвердить план мероприятий по улучшению жилищных условий студенческой и учащейся молодежи.

Янукович также поручил Азарову, Могилеву, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций до 3 февраля 2014 года проработать вопрос относительно разграничения компетенции структурных подразделений местных государственных администраций, которые реализуют государственную политику в сферах образования и науки, а также молодежи и спорта. А до 1 сентября 2014 года - обеспечить создание региональных молодежных центров.

Также до 1 сентября Президент поручил осуществить в установленном порядке мероприятия по привлечению лидеров молодежных общественных организаций, в частности путем возобновления деятельности совещательных органов по вопросам молодежной политики, к решению проблемных вопросов, которые касаются молодежи.

В своем поручении Президент также отметил постоянное содействие работе молодежных общественных организаций по патриотическому воспитанию, обеспечению занятости молодежи, пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике негативных проявлений в молодежной среде, освещение позитивного опыта такой работы.