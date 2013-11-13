Небоскреб, построенный вместо башен-близнецов, признан самым высоким зданием Западного полушария

Небоскреб One World Trade Center, построенный на месте разрушенных 11 сентября 2001 года башен-близнецов в Нью-Йорке, официально признан самым высоким зданием Соединенных Штатов и Западного полушария.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на CNN, это решение принял международный Совет по высотным зданиям и городской среде.

Высота здания вместе со шпилем составялет 541 м (1776 футов, это число было выбрано со ссылкой на год подписания Декларации независимости США).

До этого самым высоким зданием страны считалась чикагская башня Willis (442,1 м).

Сомнения были связаны с тем, будут ли эксперты, оценивая высоту One World Trade Center, учитывать венчающий его шпиль высотой в 124,36 м. В совете решили, что шпиль является постоянной структурой здания и важной частью его общего архитектурного облика, поэтому его нужно учитывать.

Башня One World Trade Center, возведенная на месте бывшего шестого корпуса Всемирного торгового центра, считается центральным элементом нового комплекса WTC. Ее строительство началось в апреле 2006 г., шпиль на небоскребе установили в мае 2013 г., до тех пор самым высоким зданием Нью-Йорка считался Эмпайр-Стейт Билдинг (381 м).

Комплекс WTC, в который входили высочайшие здания США, башни-близнецы высотой 526,3 м с антенной и 415 м, был уничтожен террористами 11 сентября 2001 г. В 2002 г. конкурс по застройке этого участка выиграл проект архитектора Дэниела Либескинда. В 2006 г. проект был окончательно доработан. Его центральным элементом считается башня One World Trade Center, первоначально названная «Башней свободы». Также в комплекс нового WTC войдет музей и мемориал жертв терактов и еще три высотных офисных здания.