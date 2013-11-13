Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи контролирует бизнес стоимостью 95 млрд долл. - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи контролирует бизнес-империю стоимостью примерно 95 миллиардов долл., что превышает объем годового экспорта нефти страны, свидетельствуют выводы длившегося шесть месяцев исследования Reuters.

Мало кому известная организация Setad - один из ключевых факторов могущества иранского лидера. У нее есть доля почти в каждом секторе промышленности страны, включая финансы, нефть, телекоммуникации, производство противозачаточных таблеток и даже выращивание страусов.

Setad выстроила свою империю путем систематического присвоения недвижимости, принадлежащей обычным иранцам - членам религиозных меньшинств, мусульманам-шиитам, бизнесменам и иранцам, живущим за границей.

Исследование, детально представленное в трех частях на англоязычном сайте Reuters here, описывает процесс наращивания Setad гигантского портфолио недвижимости с помощью исков в суды - иногда лживых - о том, что та или иная собственность брошена. Суд выдал организации монополию на присвоение собственности именем верховного лидера, и Setad регулярно продает захваченную недвижимость на аукционе или требует выплат у первоначальных владельцев.

Журналисты издания выявили почти 300 единиц собственности - многие из которых стоят миллионы долларов - выставленными организацией на аукцион только в мае.

Полное название организации на персидском языке - Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam - "Штаб-квартира исполнения приказов имама". Название отсылает к эдикту, подписанному первым лидером исламской республики аятоллой Рухоллой Хомейни незадолго до его смерти в 1989 году. Приказ Хомейни дал жизнь организации, призванной контролировать и продавать покинутую в течение хаотичного периода после исламской революции 1979 года собственность.

Согласно одному из сооснователей Setad, организация была создана с целью помощи бедным и ветеранам войны и должна была просуществовать всего два года.

Однако почти четверть века спустя Setad является бизнес-гигантом, владеющим недвижимостью, корпоративными акциями и другими активами. Хотя при организации действует благотворительный фонд, неясно, сколько денег идет на его развитие.