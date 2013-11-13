Киевсовет принял решение о демонтаже незаконных рекламных конструкций

Власти Киева будут иметь больше возможностей демонтировать рекламные конструкции, установленные без действующих разрешений или с нарушениями.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 82 из 84 депутатов Киевсовета.

Как сказал заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Александр Пузанов, комментируя решение Киевсовета о принятии изменений в Порядок размещения рекламы в Киеве, «главным нововведениям в порядке является право городской власти на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением требований Концепции развития внешней рекламы в городе Киеве. Это логичный шаг, поскольку создает механизм реализации концепции относительно тех игроков рынка, которые не торопились выполнять требования концепции. Получив такой рычаг, мы сможем быстрее урегулировать рынок внешней рекламы».

По его данным, в целом с начала года в столице было демонтировано 1045 рекламных конструкций, которые не имели действующих разрешений.

26 января 2012 года Киевсовет принял Концепцию развития внешней рекламы, которая предусматривает существенное сокращение внешней рекламы в центральной части столицы. В городе введено деление на 5 форматных зон.

В нулевой зоне, к которой относятся буферные зоны архитектурно-исторических заповедников, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (София Киевская и Киево-Печерская лавра), а также территории, прилегающие к выдающимся памятникам истории и архитектуры, запрещено установление любых средств.

В первой форматной зоне, в которую вошли центральные улицы и площади города, разрешается установление конструкций до 2,16 кв. м.

Во второй форматной зоне возможно установление средств городского формата – от 2,16 до 8 кв. м.

Третья зона позволяет устанавливать бигборды (от 12,1 кв. м), а четвертая не имеет никаких ограничений относительно форматов рекламных конструкций.