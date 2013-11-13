Киевсовет согласовал продажу земли в Киеве на 1,8 млн грн

Киевсовет согласовал продажу земельного участка площадью 0,04 га на улице Ивана Кудри, 1/141 - А (Печерский район) за 1 млн 718,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 85 зарегистрированных в зале депутатов.

Земля продана ООО “Ипет Юкрейн” для эксплуатации и обслуживания административного здания.

В решении отмечается, что земельный участок площадью 0,05 га был в аренде общества в соответствии с договором от 14.06.2013 г. Своим сегодняшним решениям депутаты разделили указанный земельный участок на два: площадью 0,04 и 0,009 га, оставив меньший земельный участок в аренде.