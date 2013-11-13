Генплан Киева должен быть утвержден в первом полугодии 2014 года

Генеральный план Киева должен быть утвержден в первом полугодии 2014 года, а схема развития Киевской области – в первом квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в ходе в ходе совещания по активизации разработки генпланов населенных пунктов.

«Первое полугодие 2014 года отработать с учетом зонирования и переутвердить генеральный план Киева», - сказал Вилкул.

Он также поручил до конца 2013 года утвердить генплан Одессы и схемы развития Житомирской, Хмельницкой и Херсонской областей.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа текущего года Архитектурно-градостроительный совет поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект Генерального плана Киева. Ранее на шести консультативных заседаниях градостроительного совета профессионально рассматривались все разделы проекта Генплана, робота над которым длилась более четырех лет. С учетом рекомендаций и замечаний, высказанных на заседаниях и в рецензии ведущего градостроительного института «Дипромисто», документ доработан.

После экспертизы проект Генплана будет передан в Киевсовет, после изучения в депутатских комиссиях его вынесут на сессию для утверждения.

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Генеральный план столицы будет утвержден не позже I квартала 2014 года.

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает реализацию проектов общей стоимость порядка 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет.