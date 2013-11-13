На обновление градостроительной документации нужно 1,5 млрд грн

Выполнение работ по обновлению градостроительной документации в Украине потребует около 1,5 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе совещания по активизации разработки генпланов населенных пунктов сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Исаенко.

«Понятно, что эта сумма достаточно большая. Она составляет примерно 1,5 млрд грн», - сказал Исаенко. Он сообщил, что в текущем году в местных бюджетах на обновление градостроительной документы были предусмотрены ассигнования в размере 84 млн грн, однако по факту выделена только пятая часть средств – 17 млн грн. «На сегодняшний день, к сожалению, выплачены только 17 млн грн, то есть 20%», - сказал Исаенко.

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При этом он признал, что государственный бюджет также не сможет обеспечить необходимые ресурсы. В этой связи решением проблемы может быть законопроект, предусматривающий возможность направлять денежные средства, которые города получают на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, на разработку градостроительной документации.

«Мы надеемся, что если не в этом году, то в следующем этот закон будет принят. Как только он будет принят, у городов появится возможность, появится ресурс для подготовки документации », - сказал Исаенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня 13 ноября, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил снять гриф «для служебного пользования» с картографической основы для разработки генеральных планов населенных пунктов Украины и обнародовать уже существующие генпланы. На сегодня в Украине насчитывается порядка 30 тыс. населенных пунктов, из которых 70% уже имеют генеральные планы. Вместе с тем в 5 тыс. населенных пунктах (преимущественно в сельской местности) градостроительная документация отсутствует.