Самой дорогой улицей мира признана гонконгская Козуэй-Бэй, Пятая авеню Манхэттена - вторая

Первое место в списке самых дорогих улиц мира по стоимости аренды площади и, следовательно, товаров в магазинах занимает гонконгская Козуэй-Бэй, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Local.

Согласно исследованию американской фирмы недвижимости Cushman Wakefield, стоимость аренды квадратного метра на Козуэй-Бэй обойдется в 24,9 тыс. евро. Азиатская магистраль сместила с первого места Пятую авеню Манхэттена, которая была названа самой дорогой в 2012 году.

Среди европейских улиц самой дорогой стали Елисейские Поля во Франции, однако в мировом рейтинге они занимают лишь шестое место с ценой 13,2 тыс. евро за квадратный метр.

В десятке самых дорогих оказались еще две улицы Гонгконга и три - Нью-Йорка: Таймс-сквер, Мэдисон-авеню и 57-я Восточная улица. Лондонская Нью-Бонд-стрит и главная улица Токио замыкают ТОП-10.