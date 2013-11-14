Участники ОСМД и ЖСК получат субсидии и льготы

Кабинет министров Украины утвердил механизм предоставления субсидий и льгот участникам объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на содержание домов и придомовых территорий исходя из утвержденных общими собраниями объединений размеров взносов на такие услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на первого заместителя министра Григория Семчука.

«Предоставляя льготы и субсидии жильцам домов, где созданы ОСМД/ЖСК, государство обеспечивает реализацию прав граждан на получения соответствующих социальных гарантий, которые предусмотрены законодательством. А поскольку речь идет о возмещении из государственного бюджета, то, чтобы не допустить избыточного возмещения средств, внедрено ограничение в форме «максимального тарифа, установленного органом местного самоуправления». Это обеспечит контроль в части компенсации расходов», - цитирует Семчука пресс-служба Минрегиона.

Также сообщается, что принятое постановление восполнило отсутствовавшую ранее правовую основу для начисления субсидий и льгот ОСМД и ЖСК на содержание домов и придомовых территорий, вне зависимости от того, кем обслуживается жилой дом.

Справка УНИАН. Постановление «О предоставлении льгот и субсидий на содержание домов и сооружений и придомовых территорий жителям жилых домов, в которых создано объединение совладельцев многоквартирных домов (жилищно-строительные кооперативы)» было разработано Министерством социальной политики. Документ определяет механизм возмещения льгот и субсидий исходя из размера взносов, которые направляются на содержание домов, сооружений и придомовых территорий, утвержденных общими собраниями ОСМДБ или ЖСК.

По данным Минрегиона, в Украине ОСМД и ЖСК созданы в 24,6 тыс. многоквартирных жилых домах в которых право на субсидии и льготы имеют 111,8 тыс. жильцов.