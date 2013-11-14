Ввод в эксплуатацию жилья снизился на 3,4%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,4% - до 6,538 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, 1,59 млн кв. м жилья (24,3% от общего объема) введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья за 9 месяцев без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 4,948 млн кв. м.

В городских населенных пунктах в январе-сентябре 2013 года введено 4,437 млн кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 2,101 млн кв. м. При этом 62,9% введено в одноквартирных домах, 36,5% – в домах с двумя и более квартирами и 0,6% – в общежитиях.

Всего за 9 месяцев введено в эксплуатацию 57,381 тыс. квартир, из которых однокомнатных – 31,5%, двухкомнатных – 25,5%, трехкомнатных – 18,3% и др. Средняя площадь квартир составила 47,4 кв. м, 75,6 кв. м и 113,8 кв. м соответственно.

В Киеве и Киевской области в январе-сентябре 2013 года было введено в эксплуатацию больше всего площадей - 943,1 тыс. кв. м и 851 тыс. кв. м жилья соответственно, что составило 27,4% от общего объема принятого жилья в Украине. Еще 27,1% жилья было введено в эксплуатацию в АР Крым, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

За счет средств госбюджета за отчетный период введено всего лишь 15,6 тыс. кв. м жилья (0,2% от общего объема), что на 59,1% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам 9 месяцев зафиксировано в семи областях Украины. Наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой области - на 38,9%, до 113,9 тыс. кв. м.

Наибольшие показатели роста в январе-сентябре 2013 года (без учета временного порядка) зафиксированы в Херсонской области - в 2,3 раза, до 126,4 тыс. кв. м, а также в Николаевской и Черкасской областях – на 85%, до 75,1 тыс. кв. м и 59,6%, до 55,5 тыс. кв. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, в августе Госстат сообщил, что объем ввода в эксплуатацию жилья в Украине в I полугодии 2013 года снизился на 13,3% - до 3,68 млн кв. м.

Однако позже Государственная архитектурно-строительная инспекция (Госархстройинспекция) сообщила, что реальный показатель ввода в эксплуатацию жилья в стране в январе-июне 2013 года составил 4,5 млн кв. м, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период 2012 года.

Сообщалось, что причиной таких расхождений между данными Госстата и Госархстройинспекции стало количество респондентов, которые предоставили информацию Госстату, и теми, кто реально ввел жилье в эксплуатацию согласно данным Единого реестра документов разрешительного характера в строительстве, который ведет инспекция.

В 2012 году, по данным Госстата, в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше, чем в 2011 году.