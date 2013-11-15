Строительные предприятия Украины сократили объем работ на 16,3%

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,3% - до 45,268 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 10,7% - до 21,321 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,8% - до 8,009 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 18,5% - до 13,312 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 20,8% - до 23,947 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-октябре т.г. составили 81,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 10,9%, а по текущему ремонту - 7,4%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 21,3% - до 9,558 млрд грн, выполнив 21,1% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 39,438 млрд грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объемы строительных работ снизились на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.