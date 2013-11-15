Львов вошел в список шести городов-претендентов на зимнюю Олимпиаду-2022

Международный олимпийский комитет обнародовал список из шести городов, которые будут претендовать на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

Информация размещена на официальном сайте МОК.

В конкурсе за право стать хозяином зимних Олимпийских игр будут принимать участие Алматы (Казахстан), Пекин (Китай), Краков (Польша), Львов (Украина), Осло (Норвегия) и Стокгольм (Швеция).

МОК отмечает, что представители этих городов будут приглашены для участия в семинаре, который состоится в Лозанне с 4 по 6 декабря 2013 года, а также будут приглашены в качестве наблюдателей на зимнюю Олимпиаду в Сочи 2014 года.

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Исполнительный комитет МОК проведет отбор городов-кандидатов ориентировочно в июле 2014 года. Окончательно место проведения зимней Олимпиады-2022 назовут 31 июля на сессии МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).