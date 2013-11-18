Объем инвестиций в недвижимость Киева в октябре вырос почти в 2 раза

Объем капиталовложений в недвижимость Киева в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем текущего года вырос почти в 2 раза – до 470,9 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства недвижимости «Благовест» со ссылкой на генерального директора компании Ирину Луханину.

«Явным территориальным лидером октября был Дарницкий район столицы, в котором активно приобретались одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры. В частности, это можно объяснить наибольшим в столице количеством новых домов на массивах Позняки и Осокорки. Второй тенденцией можно назвать активно растущий интерес к центру (в ценовой категории 170-220 тыс. долл.)», - цитирует Луханину пресс-служба.

Согласно сообщению, сегмент недвижимости стоимостью до 800 тыс. грн в октябре занял 60% от общего количества сделок. В ценовом сегменте 0,8-1,6 млн грн в прошедшем месяце состоялось 29% сделок. В ценовой категории 1,6-2,4 млн тонн в октябре было осуществлено 7% сделок.

По данным «Благовеста» наиболее дешевая квартира в столице в октябре была продана за 296 тыс. грн (однокомнатная квартира площадью 21 кв. м в Святошинском районе Киева).

При этом в агентстве недвижимости прогнозируют, что цены на недвижимость к концу года снижаться не будут.

«В ближайшие месяцы, оставшиеся до окончания года, спрос и цены на недвижимость снижаться не будут. На квартиры в особенно популярных у покупателей домах цена может вырасти в пределах 5-7%», - считает Луханина.

По ее мнению, оживлению рынка недвижимости в данный период также способствуют банки, которые начинают активно предлагать на рынке свои ипотечные программы.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» (входит в «Первую риелторскую группу») основано в 1993 году.

На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.