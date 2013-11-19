Подписание Украиной ассоциации с ЕС приведет к снижению ипотечных ставок – эксперт

Подписание Украиной ассоциации с ЕС приведет к снижению ставок по ипотеке, а также ужесточению конкуренции на строительном рынке за счет прихода международных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции во вторник высказал президент украинского представительства международной федерации недвижимости FIABCI Александр Бондаренко.

«Первое, что может произойти, если действительно будет подписана ассоциация – это реальное ипотечное кредитование… Ставки абсолютно реальны для Украины в пределах 7-8%», - сказал Бондаренко.

Помимо этого, по мнению эксперта, подписание ассоциации с ЕС приведет к ужесточению конкуренции на строительном рынке, что в конечном итоге может сказаться на снижении стоимости недвижимости в Украине.

«Второй прогноз базируется на том, что рынок становится открытым и тогда не будет уже никаких препятствий для вхождения на рынок европейских (и не только) строительных компаний… Если придут сюда строительные компании из других стран Европы и мира, тот тут будет реальная конкуренция на первичном рынке», - отметил Бондаренко.

«Если будет конкуренция, то будет борьба за потребителя. А борьба за потребителя приведет к: первое – к росту качества, второе – к снижению стоимости», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС предварительно планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства», который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.

Справка УНИАН. International Real Estate Federation (FIABCI) – международная федерация, объединяющая специалистов в сфере недвижимости. Основана в 1948 году. На сегодняшний день представительства федерации открыты в 62 странах мира. В организацию входят около 120 национальных ассоциаций в сферах недвижимости, девелопмента, строительства, гостиничного бизнеса, страхования, банковской и юридической сфер, а также консалтинга.

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