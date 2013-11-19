Стагнация на рынке недвижимости в Украине продлится не менее 2-3 лет – эксперты

Стагнация на рынке недвижимости в Украине продлится не менее 2-3 лет, возможно снижение стоимости недвижимого имущества до 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции во вторник высказали эксперты рынка недвижимости Александр Рубанов (президент Союза специалистов по недвижимому имуществу) и Виктор Несин (глава правления Риэлторской палаты Украины).

«Я думаю, в любом случае - подписания или неподписания (договора об ассоциации с ЕС - УНИАН) - стагнация на рынке недвижимости продлится еще как минимум, по самым оптимистичным прогнозам, 2-3 года», - сказал Рубанов.

В свою очередь Несин отметил, что в ближайшей перспективе возможно снижение стоимости недвижимости.

«Я думаю, что 2014 год никак не будет показательным в плане роста цен на недвижимость. Я думаю, что стоимость будет удерживаться на том уровне, который есть на сегодняшний день с риском минуса 15%», - отметил эксперт.

При этом он добавил, что влияние на украинский рынок недвижимости подписания договора об ассоциации с ЕС можно будет ощутить не ранее чем через несколько лет.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас утверждал, что перспектив для оживления рынка недвижимости в Украине в ближайшие 2-3 года нет.

При этом он отмечал, что цены и количество сделок с жильем в 2013 году будут стабильны, чему, в частности, способствует отсутствие доступной ипотеки.