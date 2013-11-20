Янукович одобрил закон о погашении векселями задолженности за тепло и воду

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 658-VІІ «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно реструктуризации фактической бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 октября с.г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в ст. 22 Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2013 год” относительно реструктуризации фактической бюджетной задолженности путем выдачи финансовых казначейских векселей.

Законом предусмотрено, что можно погашать векселями задолженность, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года в разнице по тарифам на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая образовалась в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления.