Миндоходов отправило почти 678 тыс. приглашений по сверке данных о недвижимости

Министерство доходов и сборов в связи с введением налога на недвижимость отправило почти 678 тыс. приглашений гражданам Украины с просьбой до 31 декабря сверить данные по имеющейся у них недвижимости.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства

«Провести сверку граждане по собственному желанию могут вплоть до 31 декабря 2013 г. Если сверка не будет проведена, то налог будет начисляться согласно той информации, которая имеется в Миндоходов», - предупредила пресс-служба, уточнив, что уже более половины из всех приглашенных воспользовались правом сверки.

Согласно сообщению, в ходе сверки граждане не только проверяют соответствие своих данных информации, внесенной в базу данных Миндоходов, но и могут определить «льготные» размеры имущества.

«Согласно законодательству, льготы по уплате налога на недвижимость предоставляются, если суммарная площадь жилья не превышает: для квартир - 120 кв. м, домов - 250 кв. м, квартир и домов - 370 кв. м», - уточнила пресс-служба

Кроме того, в ходе сверки граждане могут рассчитать сумму налога на недвижимость, которую нужно будет оплатить, что позволит избежать определенных недоразумений при уплате начисленных сумм налога.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступила в силу норма Налогового кодекса, согласно которой жилая недвижимость, находящаяся в собственности физических или юридических лиц, включая нерезидентов, облагается налогом. Однако Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Президент Украины Виктор Янукович в августе подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения.

Объектом налогообложения служат квартиры и дома, превышающие площадь в 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Кроме того, подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

Не платят налог собственники квартир, не превышающих по площади 120 кв. м и домов менее 250 кв. м – независимо от количества таких домов. Если в собственности гражданина есть квартира и дом суммарной площадью менее 370 кв. м, налог также не платится. Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.