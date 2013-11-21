Дворец Саакашвили больше не функционирует, в здании разместится университет

Президентская резиденция в районе Авлабари в Тбилиси, в которой работал во времена своего президентства Михаил Саакашвили, больше не функционирует, передает РИА Новости.

Новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который победил на президентских выборах 27 октября, неоднократно заявлял, что не намерен работать в резиденции, построенной для Саакашвили. Он выступил с инициативой передать комплекс грузинско-американскому университету. В свою очередь Саакашвили и его соратники настаивали на том, чтобы Дворец сохранил свою функцию.

"Резиденция больше не функционирует. Здесь разместится университет. Сотрудники администрации пока работают в здании, которое расположено рядом с резиденцией. В будущем они переедут в новую президентскую резиденцию на улице Атонели", - сообщил глава администрации президента Грузии Лаша Абашидзе в четверг.

При этом Абашидзе отметил, что он уже издал приказ о реорганизации администрации.

"Результаты оптимизации станут известны позже", - добавил он.

Авлабарская резиденция президента расположена в историческом районе Тбилиси, на улице Абдушелашвили. Над дворцом работали несколько архитекторов, автором проекта является Георгий Батиашвили, но достраивал здание итальянец Микеле Де Лукки, который позже построил в Тбилиси "Мост мира". Величественное здание выполнено в классическом стиле и увенчано большим куполом, украшено элементами греко-римского стиля и итальянского ренессанса.

Строительство фешенебельного Дворца президента началось после "революции роз", в 2004 году, и продолжалось пять лет. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, открывая здание, что строительство обошлось в 13 миллионов лари (7,8 миллиона долларов). СМИ и оппозиция, в свою очередь, утверждали, что новая президентская резиденция стоила гораздо больше, как минимум, несколько десятков миллионов.